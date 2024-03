Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο έκανε ο Κάρολος. Ο βασιλιάς Κάρολος ήταν χαμογελαστός και χαιρέτησε τον κόσμο καθώς έφτασε στο κάστρο του Ουίνδσορ για τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα.

Φορώντας σκούρο παλτό και μπλε γραβάτα, ο βασιλιάς ευχήθηκε Καλό Πάσχα καθώς στεκόταν δίπλα στην Καμίλα έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η εμφάνισή του στην ετήσια εκδήλωση θα θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να καθησυχάσει το κοινό μια εβδομάδα αφότου η Κέιτ μίλησε για τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Royal wave. King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel for Easter Sunday service pic.twitter.com/jp5dOrchlg

— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 31, 2024