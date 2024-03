Βαλτιμόρη: Οι εργάτες έκαναν διάλειμμα όταν κατέρρευσε η γέφυρα -«Ο άνδρας μου δεν ήξερε κολύμπι»

Οι εργαζόμενοι που έκαναν έργα στη γέφυρα Francis Scott Key όταν κατέρρευσε τα ξημερώματα της Τρίτης ήταν σε διάλειμμα μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τη σύζυγο ενός εξ' αυτών που επέζησε.

Μιλώντας στο NBC την Πέμπτη, η σύζυγος του Χούλιο Θερβάντες που ήταν ένας από τους οκτώ εργάτες οικοδομής που ήταν στη γέφυρα όταν κατέρρευσε, είπε: «Όλοι οι άνδρες ήταν σε διάλειμμα στα αυτοκίνητά τους όταν προσέκρουσε το σκάφος. Δεν γνωρίζουμε αν είχαν προειδοποιηθεί πριν από την πρόσκρουση».

