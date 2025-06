Β. Ιρλανδία: Δεύτερη νύχτα ταραχών μετά από σεξουαλική επίθεση σε έφηβη (βίντεο)

Η αγρυπνία, που πραγματοποιήθηκε για ένα κορίτσι που φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης στην Μπαλιμίνα της Βόρειας Ιρλανδίας προκάλεσε ένα κύμα βίαιων διαδηλώσεων κατά των μεταναστών.

Οι αρχές λένε ότι «ρατσιστές κακοποιοί» εκμεταλλεύθηκαν το περιστατικό για να σχεδιάσουν τις επιθέσεις τους εναντίον ξένων που ζουν στην περιοχή, σύμφωνα με το Sky News.

Οργισμένα πλήθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στους δρόμους της πόλης για δεύτερο βράδυ, καθώς αστυνομικές δυνάμεις από όλη τη χώρα επιστρατεύτηκαν για να αντιμετωπίσουν τα επεισόδια.

#Ballymena sees another night of riots as the Sun set in Northern Ireland police have all ready been trying to disperse protesters. pic.twitter.com/8iJCHmreSO

