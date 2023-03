Ασύλληπτη τραγωδία: Στραγγάλισε τα παιδιά της και έδωσε τέλος στη ζωή της

Συγκλονισμένοι οι γείτονες της οικογένειας μετά την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο.

Η 47χρονη Nadja De Jager στραγγάλισε τον 9χρονο γιο της Alexander και τον 7χρονο γιο της Maximus και έβαλε τέλος στη ζωή της.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών θυμάτων, επισημαίνοντας πως δεν αναζητά άλλο πρόσωπο που να εμπλέκεται στην οικογενειακή τραγωδία. Στο άκουσμα της σοκαριστικής είδησης, όλοι εμφανίζονται σοκαρισμένοι.

Ήξεραν ότι κάτι κακό είχε συμβεί από τη στιγμή που εμφανίστηκαν περιπολικά στο σπίτι της οικογένειας. Οι αρχές είχαν κληθεί, καθώς εκφράστηκε ανησυχία για την ευημερία τους. Οι αστυνομικοί δεν περίμεναν να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τόσο ανατριχιαστικό έγκλημα.

Οι συγγενείς προσπαθούν να διαχειριστούν τα τραγικά νέα. Βιώνουν μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία, με τα αίτια να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης, με τους αστυνομικούς να διεξάγουν έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία.

Η 47χρονη Najda De Jager είχε χωρίσει από τον πατέρα των δύο αγοριών Herman De Jager πριν από αρκετό καιρό. Οι εικόνες με τα δύο ανήλικα αγγελούδια να παίζουν στο σπίτι πριν από λίγους μήνες συγκλονίζουν.

So terribly sad to learn of the tragic passing of my friend Nadja De Jager & her beautiful boys

Life is short & I will miss you 😢💜 pic.twitter.com/zvusBSXsSM

— Victoria Hills MRTPI (@VictoriaRTPI) March 11, 2023