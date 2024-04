Αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη

Ένας μικρός αστεροειδής πέρασε το απόγευμα της Πέμπτης (11/4) κοντά από τη Γη.

Η πορεία του ήταν εξαιρετικά κοντά στη Γη, αλλά χωρίς πιθανότητα σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA, o 2024 GJ2 έχει μέγεθος περίπου 3 μέτρα και ανακαλύφθηκε την Τρίτη από το τηλεσκόπιο Pan-STARRS 2 στη Χαβάη των ΗΠΑ.

#Asteroid 2024 GJ2 update: (extremely) close flyby, but no chance of impact. https://t.co/hFWXEYhRyV

— European Space Agency (@esa) April 11, 2024