Αστεροειδής έγινε αντιληπτός λίγο πριν εκραγεί πάνω από το Βερολίνο (βίντεο)

Διαστημικός βράχος με διάμετρο γύρω στο ένα μέτρο καταγράφηκε την Κυριακή σε βίντεο να διαλύεται φλεγόμενος στην ατμόσφαιρα πάνω από το Βερολίνο, λίγες ώρες μετά την ανακάλυψή του από έναν διάσημο κυνηγό αστεροειδών στην Ουγγαρία.

Είναι μόλις η όγδοη φορά στα χρονικά της αστρονομίας που ένας αστεροειδής ανακαλύπτεται πριν φτάσει στη Γη.

Είναι επίσης η τρίτη τέτοια επιτυχία για τον Κριστιάν Σαρνέτσκι, ερευνητή του αστεροσκοπείου Κόνκολι στα όρη Μάτρα της Ουγγαρίας.

#BREAKING: Moments ago, a small asteroid impacted Earth over Germany. Video from live cam in Leipzig.

H/t @meteordoc pic.twitter.com/F1TLijsv9P

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 21, 2024