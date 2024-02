«Απειλητικές για τη ζωή» πλημμύρες πλήττουν την Καλιφόρνια - Σε συναγερμό οι Αρχές

Κατολισθήσεις λάσπης, πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι πλήττουν τη νότια Καλιφόρνια, που πλήττεται από ισχυρές καταιγίδες.

Το φαινόμενο του «ατμοσφαιρικού ποταμού» οφείλεται για τις καταιγίδες που πλήττουν την αμερικανική πολιτεία.

Λόγω της κακοκαιρίας, έχει χάσει τη ζωή του ένας άνδρας στην κοιλάδα Σακραμέντο, ο οποίος σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του ένα δέντρο, λόγω των σφοδρών ανέμων.

BREAKING: As many as 6 homes near Fryman and Lockridge in Los Angeles are being evacuated after getting hit hard by mud slides. We’re seeing refrigerators, books, clothes, and pieces of homes floating down the road. @FOXLA #CAWX #California pic.twitter.com/8OFikfZDEc

— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) February 5, 2024