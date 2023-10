Αναφορές για ισραηλινές επιδρομές στα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου - Ο απολογισμός των θυμάτων στη Γάζα

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επίθεση κατά των αεροδρομίων της Δαμασκού και του Χαλεπίου.

Συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία λίγο πριν προσγειωθεί αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

🇮🇱🇸🇾🚨‼️ BREAKING: Israel attacked the airports of Damascus and Aleppo in Syria.📍 pic.twitter.com/N51FPaufvO

Damascus and Aleppo airports reportedly out of service following Israeli strikes. #IsraelPalestineWar #Israel #IsraelPalestineConflict #Gaza #IsrealUnderAttack #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/y6HvrIZgA6

Το αεροσκάφος με τον Ιρανό ΥΠΕΞ επιστρέφει στην Τεχεράνη.

Ο απολογισμός στη Γάζα έφθασε τους 1.354 νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε τους 1.354, όπως ανέφερε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Χαμάς, μετά τον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους 1.354 και ο αριθμός των τραυματιών τους 6.049», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση, πέντε ημέρες μετά τη μεγάλη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που σφυροκοπά από το Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας. Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποιήθηκε την αυγή έκανε λόγο για περίπου 1.200 νεκρούς.

The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board.

Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT

