Αλάσκα: Πως σώθηκε άνδρας που παγιδεύτηκε για τρεις ώρες κάτω από βράχο 318 κιλών

Από θαύμα σώθηκε ένας άνδρας στην Αλάσκα, που παρέμεινε παγιδευμένος για τρεις ώρες κάτω από βράχο βάρους 318 κιλών με το πρόσωπο του μέσα σε παγωμένο ρυάκι. Ο 61χρονος άνδρας εκτός από την τύχη στο πλευρό του είχε και τη σύζυγό του η οποία αντέδρασε άμεσα. Κράτησε το κεφάλι του πάνω από το νερό για να αποτρέψει τον πνιγμό, όσο περίμεναν τους διασώστες.

Ο βράχος τον καταπλάκωσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά σε απομονωμένο παγετώνα νότια του Άνκορατζ.

Η δεύτερη ευνοϊκή συγκυρία ήρθε όταν μια τουριστική επιχείρηση με έλκηθρα σκύλων, που δραστηριοποιείται στον παγετώνα, άκουσε την κλήση στο 911 και προσέφερε το ελικόπτερό της για να μεταφέρει διασώστες στο σημείο, το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο με οχήματα παντός εδάφους.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, χρειάστηκαν επτά άνδρες και φουσκωτοί αερόσακοι για να σηκώσουν τον βράχο, ενώ ο Μόρις έχανε τις αισθήσεις του.

Ο 61χρονος Μόρις είπε πως νιώθει ότι είναι ίσως ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο: «Και ακόμα πιο τυχερός που έχω μια τόσο καταπληκτική σύζυγο», δήλωσε την Πέμπτη.

Η σύζυγός του, Τζο Ρουπ, είναι απόστρατη της Αστυνομίας της Πολιτείας της Αλάσκας. Το ζευγάρι μετακόμισε πέρσι το φθινόπωρο στο Σιούαρντ, περίπου 193 χιλιόμετρα νότια του Άνκορατζ, όταν εκείνη ανέλαβε θέση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το περασμένο Σάββατο, αποφάσισαν να αποφύγουν το πλήθος των επισκεπτών στην περιοχή της Χερσονήσου Κενάι και ξεκίνησαν πεζοπορία σε ένα απομονωμένο και μη διαμορφωμένο μονοπάτι κοντά στον παγετώνα Γκόντγουιν, πίσω από μια κρατική φυλακή, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Σιούαρντ, Κλίντον Κράιτς.

Το «μονοπάτι» τους ήταν στην ουσία μια πετρώδης κοίτη ρέματος γεμάτη με μεγάλους βράχους που είχε αφήσει ο παγετώνας.

Ο Μόρις είπε πως είχε εντοπίσει επικίνδυνους βράχους, ορισμένοι έως και 454 κιλά, και τους απέφευγε όσο μπορούσε, μέχρι που βρέθηκε σε σημείο όπου δεν μπορούσε να περάσει.

REMARKABLE RESCUE: It took seven men and inflatable air bags to lift the boulder off the man as he drifted in and out of consciousness. https://t.co/lf19IadLcF pic.twitter.com/YDhZxTVyYD

