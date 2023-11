Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο στη Τζαμπάλια – Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το σχολείο al-Fakhoora, που διευθύνεται από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το σχολείο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Ο βομβαρδισμός στο σχολείο “έγινε τα ξημερώματα” του Σαββάτου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το σχολείο είναι “σαν το νοσοκομείο αλ Σίφα των σχολείων” στη Γάζα, σημειώνοντας πως “έχει επίσης βομβαρδιστεί το 2009, το 2014, και αυτή είναι η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που βομβαρδίζεται”.

"Hundreds of people are taking shelter inside this school."

Al Jazeera's Tareq Abu Azzoum reports on the latest Israeli air strike on the UN-run al-Fakhoura School in northern Gaza's Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/VR6U0cJ1NG

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2023