Ακτιβιστές για το κλίμα έριξαν ρoζ σκόνη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ

Στην προσαγωγή δύο ακτιβιστών που διαμαρτυρήθηκαν για το κλίμα ρίχνοντας ροζ σκόνη σε μια γυάλινη προθήκη όπου φυλάσσεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ, προχώρησαν οι Αρχές.

Το έγγραφο αυτό, που αποτελείται από τέσσερα φύλλα περγαμηνής, δεν λερώθηκε καθώς το προστάτευσε η γυάλινη προθήκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Εθνικών Αρχείων, καταγγέλλοντας «πράξη βανδαλισμού».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο άνδρες να στέκουν δίπλα στις προθήκες, με τα χέρια και τα ρούχα τους καλυμμένα από μια ροζ σκόνη.

Two climate protesters defaced the U.S. Constitution with pink powder inside the National Archives in D.C.

