Αγνοείται κολυμβητής μετά από επίθεση από καρχαρία (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα (21/4) στην παραλία της πόλης Χαντέρα στο Ισραήλ, όταν κολυμβητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον έναν καρχαρία κοντά σε σταθμό παραγωγής ενέργειας. Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως ο άνδρας αγνοείται και εκφράζονται φόβοι πως είναι νεκρός, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε μέσο στη θαλάσσια περιοχή.

Η παραλία της Χαντέρα, όπου συνέβη το περιστατικό, έχει αποκλειστεί από την αστυνομία μέχρι νεοτέρας. Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών, Magen David Adom ανέφερε πως πραγματοποιούνται έρευνες στην ακτή, ενώ η Διεύθυνση Παράκτιας Ζώνης του δήμου συντονίζει επιχειρήσεις με χρήση τζετ σκι. Ταυτόχρονα, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν ελικόπτερα να «χτενίζουν» την περιοχή πάνω από τα νερά, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να εντοπιστεί ο κολυμβητής.

