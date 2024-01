Αφγανιστάν: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε λεωφορείο

Ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης με στόχο λεωφορείο σε σιιτικό προάστιο της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, χώρας με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), αυξήθηκε από τους δύο στους πέντε νεκρούς, ενημέρωσε χθες Κυριακή η αφγανική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν, είχε ανακοινώσει αρχικά πως η επίθεση του Σαββάτου στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί, όπου κατοικούν κυρίως μέλη της κοινότητας των σιιτών Χαζάρων, η οποία υφίσταται ιστορικά σκληρή καταστολή, ήταν δυο νεκροί. Όμως με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, αναθεώρησε τον απολογισμό προς το χειρότερο, κάνοντας λόγο για 5 νεκρούς και 15 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Διευκρίνισε πως η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικά τοποθετημένα μέσα στο λεωφορείο και ότι «η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση ώστε να βρει τους δράστες και να τους προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 25 θύματα —νεκρούς και τραυματίες— μέσω X (του πρώην Twitter), απευθύνοντας έκκληση να «τερματιστούν οι στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων», καθώς και να προσφερθεί «περισσότερη προστασία στην κοινότητα των Χαζάρων» στο Αφγανιστάν.

1. Saddened by the heinous genocidal attack on a Hazara civilian bus in Dasht Barch, west of Kabul. My heart goes out to the victims and their families. We must condemn such acts of violence and stand united against terrorism. #StopHazaraGenocide #HazaraCommunity #StopTerrorism pic.twitter.com/DHTUOtAfn2

— 🌲 Khaliqyar Haidary (@KYHaidry) January 6, 2024