Αφγανιστάν: Έκρηξη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καμπούλ - Τουλάχιστον 10 οι νεκροί (βίντεο)

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη, σήμερα (1/1) το πρωί, στην είσοδο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καμπούλ, δήλωσε ο Αμπντούλ Νάφι Τάκορ εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, τα αίτια της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Ένας αριθμός συμπατριωτών μας σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την έκρηξη», επεσήμανε ο Τάκορ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων. Πρόσθεσε επίσης ότι οι αρχές ερευνούν το συμβάν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera από την έκρηξη σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καμπούλ βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας και το υπουργείο Εσωτερικών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με κατοίκους, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί.

BREAKING: #BNNAfghanistan Reports

Ten people were killed and eight others injured when a suicide bomber arrived at the entrance to a military airport in central #Kabul #Afghanistan.

More information is still pending. Emergency responders are on their way to the scene. pic.twitter.com/JcAXb66Ybk

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 1, 2023