Αεροσυνοδός... βάζει στη θέση του αγενή επιβάτη - "Δεν είμαι υπηρέτριά σου!" (βίντεο)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο που καταγράφηκε κατά την διάρκεια πτήσης από την Κωνσταντινούπολη στο Νέο Δελχί και δείχνει μία αεροσυνοδό να «βάζει στη θέση του» έναν αγενή επιβάτη.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο επιβάτης άρχισε να παραπονιέται με έντονο ύφος για το φαγητό που του σέρβιραν.

Το βίντεο τράβηξε άλλος επιβάτης και σε αυτό φαίνεται η υπεύθυνη πληρώματος να λέει σε έντονο ύφος στον επιβάτη: «Μου κουνάτε το δάχτυλο και μου φωνάζετε. Το πλήρωμά μου κλαίει εξαιτίας σας".

Στη συνέχεια εξήγησε στον επιβάτη ότι υπάρχει ένα καρότσι με μετρημένα γεύματα και ότι μπορούν να του σερβίρουν μόνο αυτό που έχει πληρώσει – κρατώντας την κάρτα επιβίβασή του. Ο επιβάτης τότε τη ρώτησε γιατί φωνάζει και η αεροσυνοδός έχασε την ψυχραιμία της και του απάντησε «γιατί μου φωνάζετε εσείς!».

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022