Νέα Σμύρνη - Επίθεση με μαχαίρι κατά 60χρονου: Ελεύθεροι με όρους οι πέντε νεαροί

Στο πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ που έχει σαν θέμα το όριο ταχύτητας 30km/h στις κατοικημένες περιοχές, ο πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή διημερίδα την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Μαΐου επικεντρωμένη στο θέμα "Παιδί και Οδική Ασφάλεια".

Όλες οι χώρες που επεξεργάστηκαν και εφάρμοσαν πολιτικές δραστικού περιορισμού των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους πρωταρχικά εστίασαν στην εκμηδένιση του αριθμού των θυμάτων – παιδιών.

Το 2019 η Νορβηγία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ολόκληρο το χρόνο δεν είχε κανένα παιδί νεκρό από τροχαίο.

Στη χώρα μας ο αριθμός θανάτων και τραυματισμών παιδιών στο οδικό δίκτυο παραμένει αρκετά υψηλός και το παιδί σαν πολίτης υφίσταται όλο και μεγαλύτερο περιορισμό των δικαιωμάτων του στην κινητικότητα, στο παιχνίδι, σ όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής του με τραγικές άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή τη τάση.

Να κάνουμε τις πόλεις, αλλά και τα χωριά, βιώσιμα σχεδιασμένα και λειτουργικά για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι των μηχανοκινήτων.

Να ανακτήσουμε και να διευρύνουμε τον Δημόσιο χώρο προς όφελος πρωταρχικά των πιο ευάλωτων ατόμων, ιδιαίτερα των παιδιών.

Να δημιουργήσουμε ασφαλείς διαδρομές για το περπάτημα και την ποδηλασία που θα ενθαρρύνουν τους μικρούς πολίτες στην αυτόνομη μετακίνηση τους και όχι στη μεταφορά τους με μηχανοκίνητα.

Να προχωρήσουμε στο ορατό μέλλον στο όραμα Μηδέν.

τροχαία ατυχήματα

Να μη θρηνήσουμε ξανά κανένα παιδί νεκρό ή σοβαρά τραυματισμένο από τροχαίες συγκρούσεις και παρασύρσεις στη χώρα μας.

Η θέσπιση του ορίου ταχύτητος των 30 km/h στις κατοικημένες περιοχές αποτελεί προϋπόθεση γι’ αυτό. Το ίδιο και η απονομή Δικαιοσύνης για τα τροχαία εγκλήματα.

Δεν έχουμε κανένα άλλοθι για να καθυστερούμε.

Η διημερίδα θα φιλοξενηθεί από το δημοσιογραφικό ιστότοπο The Press Project και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του στο Facebook και το κανάλι του στο YouTube.

Τις συζητήσεις θα συντονίσει η δημοσιογράφος Τζένη Τσιροπούλου.

Συμμετέχουν:

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, Ώρες 18.00 -21.00

Margie Peden, Επιδημιολόγος, Senior Research Fellow, Head of Injury, George Institute UK, Co-director WHO Collaborating Centre on Injury Prevention and Trauma Care

Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Α.Π.Θεσσαλονίκης

Στέλιος Ξενιάδης, εκπαιδευτής ΕΚΑΒ, πληροφορικός

Νίκος Ηλιού, Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος, Συντονιστής Δικτύου CIVINET

Κώστας Κοσμάτος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θράκης

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, Ώρες 18.00 -21.00

Frode Overland Andersen, Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Μπαραλιάκος Φώντας, βουλευτής Πιερίας, μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Γαρυφαλιά Κατσαβουνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Άννα Ευαγγελινού, πρώην αρχισυντάκτης του «Αναπηρία Τώρα»

Γιώργος Κουβίδης, γιατρός, πρόεδρος SOS Τροχαία Εγκλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λιονάκης και Μαράκης, μίλησαν στα παιδιά για τα τροχαία ατυχήματα

Ηράκλειο: Αντιπροσωπεία των "16" συναντήθηκε με Λαμπρινό για το βίντεο «Κάντια 1640»