Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός

Κριέ μου, σήμερα πέρα από οικονομικά σκαμπανεβάσματα και κάποια πράγματα που δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας, η μέρα σου κυλάει καλά. Εσύ εστιάζεις στο πώς μπορείς να περιχαρακώσεις το χώρο σου έτσι, ώστε να μην επεκταθεί αυτή η ανασφάλεια. Προσοχή μόνο σε βιαστικές κινήσεις. Από εκεί και πέρα, προσπαθείς με ψυχραιμία να δείξεις μια σταθερότητα και μια άνεση στο πώς ανταποκρίνεσαι σε υποχρεώσεις γύρω σου. Επαγγελματικά αλλά και συναισθηματικά είσαι σε μια καλή φάση σήμερα και μπορείς εύκολα να βρεις κάποιες αξιόλογες ευκαιρίες. Το σημαντικό είναι να διατηρήσεις αυτή την ασφάλεια που χρειάζεσαι.

Ταύρος

Ταύρε μου, σήμερα εστιάζεις περισσότερο στην ουσία των πραγμάτων. Όλη αυτή η ένταση που βιώνεις αυτές τις μέρες και το ότι θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα πιο γρήγορα σε ωθεί να κάνεις βιαστικές αποφάσεις και απρόσμενες κινήσεις. Από την άλλη, καλό είναι να πάρεις αποστάσεις από αρκετά πράγματα και να τα παρατηρήσεις απομακρυσμένα. Ίσως έτσι μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα τις λύσεις που θέλεις. Θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά σου έρχονται σήμερα να σου φτιάξουν την ψυχολογία και να σε κάνουν οργανώσεις τις επόμενές σου κινήσεις. Επίσης, καλό είναι να αναπτύξεις περισσότερο τις επαφές με τους άλλους.

Δίδυμοι

Σήμερα, Δίδυμέ μου, εξωτερικά παραμένεις ψύχραιμος και προσπαθείς να διαχειριστείς καταστάσεις με τους απέναντι με ψυχραιμία και ηρεμία. Μέσα σου παραμένεις ηφαίστειο και είναι εύκολο να κάνεις εκρήξεις. Νιώθεις ένταση και μια ταραχή που δεν ξέρεις αν θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν οι άλλοι, και για αυτό επιλέγεις το πιέσεις. Το σημαντικό είναι πως σήμερα μπορείς να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας, τόσο στο επαγγελματικό σου, αλλά κυρίως στο προσωπικό σου. Φλερτάρεις αρκετά και κάνεις επικοινωνίες που σε χαροποιούν πολύ. Επίσης παίζουν και επαγγελματικές επαφές με καλό οικονομικό κομμάτι.

Καρκίνος

Καρκίνε μου, σήμερα η μέρα σου φαίνεται να κυλάει αρκετά πιο ήρεμα. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις στην παρέα και να υπάρξουν ξαφνικά ζητήματα που θα φέρουν στην επιφάνεια κάποια περιστατικά από το παρελθόν και έτσι να υπάρξουν αναγκαστικές λύσεις, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σε άλλα νέα, στη δουλειά τα πράγματα ηρεμούν και εσύ απέχεις από εντάσεις που θα παρατηρήσεις. Επαγγελματικά, πέρα από όλα τα άλλα θα έχεις μια θετική εξέλιξη σε ένα οικονομικό σου ζήτημα. Πέρα από αυτό θα πάρεις κάποια νέα για ένα αυξημένο εισόδημα ή μπορεί να κάνεις επαφές μέσα στη μέρα που θα στοχεύουν σε κάτι ανάλογο.

Λέων

Λιοντάρι μου, η διάθεσή σου ανεβαίνει σημαντικά σήμερα και η διασκέδαση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μέρας σου. Υπάρχουν ακόμα κάποια σκηνικά στη δουλειά που θα χρειαστεί να χειριστείς με ψυχραιμία και να πάρεις αποφάσεις που θα τελειώσουν καταστάσεις που επαναλαμβάνονται χωρίς νόημα. Το θετικό είναι πως θα μπορέσεις να βρεις υποστήριξη από μακροχρόνιους συνεργάτες για να βρεις λύσεις πιο εύκολα. Πέρα από αυτό όμως, σήμερα είναι πολύ έντονο και το φλερτ που υπάρχει γύρω σου, που απορρέει από σένα αλλά και αυτό που δέχεσαι. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει σημαντικά και βρίσκεις κάπως τα πατήματά σου και πάλι σήμερα.

Παρθένος

Παρθένε μου, σήμερα κινείσαι σε πιο ήπιους ρυθμούς και κοιτάς να διατηρήσεις αυτή την ήρεμη ψυχολογία όσο περισσότερο γίνεται. Θέλεις να μείνεις στο σπίτι σου και θα έχεις έτσι την ευκαιρία να βελτιώσεις το κλίμα με την οικογένειά σου και να δώσεις βάση στο πώς θα δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές κλίμα. Είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες συζητήσεις που θα ανάψουν για λίγο τα αίματα και μπορεί να προκύψουν εντάσεις από το πουθενά. Το θέμα είναι πως σήμερα δεν έχεις και τόσο διάθεση να εμπλακείς, ειδικά αν δεν σε αφορούν άμεσα. Κάποιο κρυφό φλερτ σε κερδίζει σήμερα και σε βγάζει για λίγο από τη ρουτίνα της ημέρας.

Ζυγός

Ζυγέ μου, σήμερα έχεις πιο καθαρό μυαλό και ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι αρκετά θετικός. Υπάρχουν ακόμα κάποια οικονομικά ζητήματα, τα οποία δυσκολεύεσαι να ρυθμίσεις και αυτό σε κάνει και σήμερα νευρικό. Ίσως προσπαθήσεις να κυνηγήσεις κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν μέσα στη μέρα, ωστόσο να είσαι προσεκτικός. Από την άλλη, σήμερα θυμάσαι τον κοινωνικό σου εαυτό και περνάς πιο ευχάριστα με φίλους. Για σένα σήμερα θα γίνει πιο σημαντικό να έρθεις πιο κοντά με έναν πιο φιλοσοφημένο τρόπο ζωής και να αναπτύξεις έναν πιο ψύχραιμο τρόπο που διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις.

Σκορπιός

Σήμερα, Σκορπιέ μου, η μέρα είναι αρκετά πιο ήπια και θα παρατηρήσεις από το πρωί ακόμα πως και οι εντάσεις με συναδέλφους και γενικά όσοι είναι απέναντι σιγά-σιγά χαλαρώνουν. Εσύ παραμένεις σε μια εγρήγορση για να είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις καταλλήλως, ωστόσο. Σήμερα έχεις την ευκαιρία να αξιοποιήσεις κάποιες καταστάσεις στα επαγγελματικά σου, να βελτιώσεις τη θέση σου και να κερδίσεις πιο εύκολα τις εντυπώσεις. Επίσης, θα δεις πως έχεις περισσότερες κοινωνικές επαφές και η διάθεσή σου να το κάνεις θα βγάλει μια πιο θετική εικόνα προς τα έξω.

Τοξότης

Τοξότη μου, σήμερα η διάθεσή σου παραμένει σε αρκετά καλό επίπεδο, και παρά το έντονο κλίμα που επικρατεί στη δουλειά, εσύ προσπαθείς να διατηρήσεις μια πιο θετική στάση και να μην εμπλακείς σε αψιμαχίες που θα δεις να ξεκινούν. Έχεις μια διάθεση να στρέψεις το ενδιαφέρον σου σε πράγματα που σε κάνουν να νιώσεις όμορφα και ήρεμα, αφού τελειώσεις με τα της δουλειάς σου. Ίσως μια πιο καλλιτεχνική έκφραση θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου καλύτερα και να ξεδιπλώσεις σήμερα μια πτυχή του εαυτού σου λίγοι έχουν δει στο 100%. Ίσως σήμερα κάνεις και κάποια πλάνα για ένα ταξιδάκι.

Αιγόκερως

Αιγόκερέ μου, σήμερα κρατάς χαμηλό προφίλ και προσπαθείς να δουλέψεις παρασκηνιακά πάνω σε θέματα που σε αφορούν. Κρατάς αποστάσεις με τους πολλούς κι επιλέγεις πολύ συγκεκριμένα άτομα που θα συναναστραφείς μέσα στη μέρα. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς πιο εύκολα τα επαγγελματικά απρόοπτα της ημέρας και θα πάρεις γνώμες και απόψεις που θα σε βοηθήσουν να βρεις άκρη. Οικονομικά είσαι σε μια καλή φάση σήμερα και μπορείς εύκολα να ρυθμίσεις κάποιες καταστάσεις, ενώ και στο κομμάτι του φλερτ, σήμερα υπάρχει παρασκηνιακή δράση και αυτό σε εξιτάρει αρκετά. Είναι μια καλή μέρα.

Υδροχόος

Σήμερα, Υδροχόε μου, είναι μια μέρα που βρίσκεσαι με φίλους και θέλεις να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις και να μοιραστείς όλα αυτά που σε απασχολούν, προκειμένου να βρεις λύσεις ή να σε βοηθήσουν να βγάλεις μιαν άκρη. Ψυχολογικά, έχεις ένταση και μια βιασύνη να κλείσεις κάποιες καταστάσεις πιο γρήγορα και αυτό σε οδηγεί σε απρόσμενες κινήσεις. Υπάρχουν αρκετά φλερτ στην ατμόσφαιρα και επαφές που σε κεντρίζουν συναισθηματικά, αλλά και νέες γνωριμίες έρχονται να φέρουν μια ανανέωση στην όλη κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, διατήρησε την ψυχραιμία σου και όλα θα βρουν το δρόμο τους έτσι.

Ιχθύες

Σήμερα, Ιχθύ μου, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις την εύνοια των ανωτέρων σου στη δουλειά σου μέσα από τον τρόπο που κινείσαι και διεκπεραιώνεις τις υποχρεώσεις σου. Κάποια πράγματα που θα ακούσεις ή το πώς θα εξελιχθούν συζητήσεις στις οποίες θα συμμετάσχεις, θα σε πιάσουν τα νεύρα σου, γιατί θα νιώσεις ότι λες κάποια πράγματα τσάμπα, για αυτό και θα απομακρυνθείς από τα εν λόγω άτομα. Πέρα από αυτό, το κλίμα στη δουλειά παραμένει θετικό κι εσύ βρίσκεις την ευκαιρία να χωθείς και να ασχοληθείς με πράγματα που δεν ξέρεις, μαθαίνοντας περισσότερα για τη δουλειά και κερδίζοντας πόντους στα μάτια των ανωτέρων.

