Σε διάφορους τομείς και διαστάσεις της ζωής μας, παρατηρούνται τόσο με το απλό μάτι του ανθρώπου – παρατηρητή όσο και με την οπτική και έρευνα του επιστήμονα διαφορές στις εκδηλώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, χωρίς βέβαια να είναι πάντα δυνατό να αποδοθούν οι διαφοροποιήσεις ανδρών και γυναικών αποκλειστικά και μόνο στο φύλο τους.

Κινούμενοι στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, αποφασίσαμε να θίξουμε το θέμα της αληθινής αγάπης των ανδρών.

Συγκεκριμένα, θα αναφέρουμε 10 πράξεις και συμπεριφορές που είθισται να εφαρμόζονται και να υιοθετούνται από το ανδρικό φύλο όταν βρίσκουν την πραγματική αγάπη στο πρόσωπο της συντρόφου τους.

Πώς αγαπούν οι άντρες και τι κάνουν όταν η αγάπη τους είναι βαθιά κι αληθινή;

10 Πράγματα που κάνουν όταν αγαπούν αληθινά

#1:Αναλαμβάνουν δουλειές του σπιτιού

Είτε αφορά στο δικό τους σπίτι είτε αφορά στο σπίτι στο οποίο πλέον συμβιώνουν με τη σύντροφο ή σύζυγό τους, οι άνδρες που αγαπούν ειλικρινά αρχίζουν συνήθως από μόνοι τους να αναλαμβάνουν οικιακές εργασίες. Θα τους δεις να αλλάζουν τους κάδους των σκουπιδιών, να πετούν τα απορρίμματα στον κάδο της γειτονιάς, να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ μόλις αντιλαμβάνονται ότι κάτι λείπει από τα ντουλάπια ή το ψυγείο, να ετοιμάζουν κάποιο γεύμα της ημέρας, να καθαρίζουν την τουαλέτα (τουλάχιστον έτσι νομίζουν ότι κάνουν όταν σκουπίζουν με ένα κομμάτι χαρτί το κάθισμα της τουαλέτας!) και διάφορα άλλα. Κι όλα αυτά, χωρίς απαραίτητα να τους το έχεις ζητήσει. Μπορεί να μη στέφεται με επιτυχία η προσπάθειά τους κάθε φορά, ωστόσο θα δεις ότι το παλεύουν κι αυτό είναι κάτι που φανερώνει πώς αγαπούν οι άντρες και πώς έμπρακτα το δηλώνουν στην αγαπημένη τους. Μάλιστα, είναι πρόθυμοι να καθίσουν δίπλα σου όταν για παράδειγμα σιδερώνεις προκειμένου να δουν πώς γίνεται αυτό το ρημάδι το σιδέρωμα και την επόμενη φορά να το επιχειρήσουν μόνοι τους!

#2:Δείχνουν σεβασμό

Πρόκειται για κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιώδες από την προηγούμενη πρακτική, κι έχει να κάνει με τον άπλετο σεβασμό που δε διστάζουν να σου δείξουν όταν σε αγαπούν πραγματικά και ανιδιοτελώς. Πώς αγαπούν οι άντρες και πώς ο σεβασμός τους προς εσένα μπορεί να αποτελέσει ένδειξη αληθινής αγάπης; Θα τους δεις να σέβονται τις επιθυμίες σου, να τηρούν τις υποσχέσεις τους απέναντί σου, να σου μιλούν όμορφα (αυτό δε σημαίνει ότι είναι αμέτοχοι στις μεταξύ σας εντάσεις) και ποτέ να μη χρησιμοποιούν υβρεολόγιο προς εσένα, να προσπαθούν να ικανοποιούν τις ανάγκες σου ακόμη κι αν δεν έχουν την όρεξη ή τη διάθεση αλλά πολύ απλά επειδή τις σέβονται και τις λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους. Last but not least, σπάνια θα τους πιάσεις να σε πιέζουν στο κρεβάτι όταν εσύ δεν έχεις όρεξη, μιας και στα πλαίσια του σεβασμού τους, δε σε αντιμετωπίζουν ως αντικείμενο πόθου (όπως το λέμε…) αλλά ως τη σύντροφο που λατρεύουν και με την οποία θέλουν να κάνουν έρωτα εφόσον και η ίδια το επιθυμεί.

#3:Παλεύουν συστηματικά

Δε μιλάμε για τους άνδρες που κρεμιούνται συναισθηματικά (και όχι μόνο) από μία γυναίκα και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην τη χάσουν. Μιλάμε, όμως, για εκείνους που αγαπούν πραγματικά την κοπέλα, τη σύντροφο ή τη γυναίκα τους και φροντίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της από κοινού πορείας τους να έχει η γυναίκα αυτή ό,τι χρειάζεται, ό,τι ποθεί, ό,τι ορέγεται, όποτε αυτό είναι εφικτό. Παλεύουν για να είναι ικανοποιημένη κι αυτή με τη σειρά της το αντιλαμβάνεται, το εκτιμά και το ανταποδίδει. Παλεύουν για να είναι υγιής, ισορροπημένη και ευτυχισμένη η μεταξύ τους σχέση έτσι ώστε να είναι και οι δυο τους υγιείς, ισορροπημένοι και ευτυχισμένοι. Και το πώς οι άντρες αγαπούν και το δείχνουν μέσα από το συνεχή αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλουν, μπορείς να το δεις ακόμη πιο καλά εάν το συγκρίνεις με το πώς συμπεριφέρονταν, με το πώς ΔΕΝ πάλευαν σε προηγούμενες σχέσεις τους.

#4:Προσπαθούν να βελτιώσουν τον εαυτό σου

Πέρα από τη συνολική στάση και τη συμπεριφορά τους προς εσένα, οι άνδρες που αγαπούν ειλικρινά επιθυμούν και προσπαθούν καθημερινά να αλλάξουν τον εαυτό τους στα σημεία που μπορούν, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βελτιωθούν όπου είναι εφικτό. Θα τους δεις, παραδείγματος χάριν, να στηρίξουν οικονομικά έναν άστεγο που ζητά οικονομική βοήθεια, απολαμβάνοντας έτσι την ικανοποίηση και την αγαλλίαση της ψυχής που η προκειμένη κίνηση προσφέρει σε κάποιον. Θα τους δεις, επίσης, να θέτουν υψηλότερους στόχους στην σπουδαστική κι επαγγελματική τους πορεία προκειμένου να επιτύχουν περισσότερα και καλύτερα πράγματα στη ζωή τους, αλλά και να κάνουν εσένα και τη σχέση σας ακόμα πιο πλήρη και όμορφη. Η αγάπη τους προς εσένα είναι η κινητήριος δύναμη για την αύξηση και συστηματοποίηση των προσπαθειών τους και των επιτυχιών τους.

#5:Αδράττουν κάθε ευκαιρία για να σε αγκαλιάσουν

Η αγκαλιά είναι αναμφίβολα ένας τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων αγάπης, στοργής, εγγύτητας και τρυφερότητας ανάμεσα σε δύο άτομα, όποια κι αν είναι αυτά (π.χ. βλέπε γονιός – παιδί). Πώς αυτή σχετίζεται με το πώς αγαπούν οι άντρες; Όπως αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, όταν ο καλός σου σε αγκαλιάζει συνέχεια, όταν αυθόρμητα, αισθαντικά, ζεστά και δοτικά δε χάνει ευκαιρία να σε πάρει μια μεγάλη και σφικτή αγκαλιά, τότε αυτό, αγαπητή μου, είναι 100% μία γνήσια απόδειξη (κι όχι απλά ένδειξη) ότι σε αγαπάει ειλικρινά και νοιάζεται για εσένα.

#6:Κρατούν την τσάντα σου

Παραπονιέσαι ότι η τσάντα ώμου που κουβαλάς από το πρωί μαζί σου είναι βαριά και σε έχει κουράσει. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, δύο είναι τα πιθανά σενάρια που θα συμβούν όταν βρίσκεσαι μαζί με τον αγαπημένο σου: ή – εντελώς δημοκρατικά! – θα σου αρπάξει την τσάντα και θα επωμισθεί εκείνος το βάρος που κουράζει τη γυναίκα της ζωής του ή θα σου προτείνει να του δώσεις την τσάντα σου για να την κρατήσει εκείνος και να μην κουράζεσαι, οπότε κι είναι στο χέρι σου η απόφαση (τη δίνεις ή όχι;). Άλλη περίπτωση: είστε σε ένα πολυκατάστημα ή τέλος πάντως για ψώνια, οπότε η τεράστια και παραφουσκωμένη τσάντα που έχεις μαζί σου σε συνδυασμό με το κινητό που βαστάς στο χέρι και τα γυαλιά ηλίου που έχεις επίσης στριμώξει στο χέρι σου σέ εμποδίζουν να δεις με ευκολία τα ρούχα και γενικότερα τα προϊόντα που κοιτάς να ψωνίσεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο άντρας που σε αγαπάει και που νοιάζεται πραγματικά για εσένα θα προσφερθεί να κρατήσει ό,τι περισσότερο μπορεί, να γίνει η κρεμάστρα σου στην ουσία, προκειμένου εσύ να μπορέσεις με άνεση να πραγματοποιήσεις τα ψώνια σου. Γιατί, πώς αγαπούν οι άντρες και πώς το δείχνουν αυτό με απλές καθημερινές πράξεις; Κρατώντας σου την τσάντα και αδιαφορώντας πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα ή σχόλια που πιθανώς να λάβουν χώρα.

#7:Όταν είσαι στις «δύσκολες μέρες» σου…

… υπάρχουν πολλά πραγματάκια που θα δείχνουν πώς αγαπούν οι άντρες, διαφοροποιώντας σε μεγάλο βαθμό αυτούς που απλά έχουν μια σχέση από εκείνους που τρέφουν βαθιά και ειλικρινά συναισθήματα για την καλή τους. Καταρχάς, σπεύδουν να σου αγοράσουν ό,τι μπορεί να χρειαστείς· από σερβιέτες, ταμπόν και υγρά μαντηλάκια μέχρι αρκουδάκια, σοκολάτες και φάρμακα. Δεν ενδιαφέρονται διόλου για το τι θα πει ο γείτονας όταν τους δει με αυτά τα πράγματα ούτε πώς θα κοιτάξει ο κάθε άλλος όταν τους δει να κρατούν 10 πακέτα σερβιέτες στα χέρια εντός του σούπερ μάρκετ. Κατά δεύτερον, θέλουν να είναι δίπλα σου. Εάν εσύ πονάς και περνάς λίγο ή πολύ δύσκολα την πρώτη ή τις πρώτες ημέρες της περιόδου σου, οι άντρες που σε αγαπούν θέλουν και επιδιώκουν να βρίσκονται εκεί μαζί σου επειδή θεωρούν ότι μπορούν να σε κάνουν να ξεχνιέσαι, να νιώθεις καλύτερα, να γελάς με τις χαζομάρες τους, να… «παίρνουν» τον πόνο σου όσο μπορούν. Κατά τρίτον, σίγουρα θα τους ακούσεις να σου λένε μία φράση του τύπου: «Μακάρι να είχα εγώ τον πόνο που έχεις εσύ κι εσύ να ήσουν μια χαρά.». Θέλεις κι άλλα σημάδια για να πειστείς ότι ένας τέτοιος άνδρας σε λατρεύει; Γιατί, πληροφοριακά, να σου υπενθυμίσουμε ή να σε ενημερώσουμε εάν δεν το γνωρίζεις ήδη, ότι όταν ένας άνδρας δε νιώθει και κάτι το ιδιαίτερο για τη δικιά τους, συνήθως επιλέγει να αποστασιοποιείται με κάθε τρόπο από εκείνη όταν είναι στις δύσκολες ημέρες της…

#8:Αναζητά νέες κοινές δραστηριότητες και ασχολίες

Πώς αγαπούν οι άντρες και πώς πιθανότατα το δείχνουν στην αγαπημένη τους; Με το να ψάχνουν συνεχώς νέες δραστηριότητες και ασχολίες που μπορούν να κάνουν μαζί με εκείνη. Από ζωγραφική, σταυρόλεξα, παζλ και επιτραπέζια, μέχρι αθλήματα, εξόδους και επιμορφωτικά σεμινάρια. Ο άνδρας που σε αγαπάει θα σου έχει έτοιμα εισιτήρια για μία θεατρική παράσταση που πιστεύει ότι θα σου αρέσει, ενώ συγχρόνως θα σου προτείνει να βγείτε για φαγητό μία από τις κοντινές ημέρες, να δείτε την καινούρια ταινία που μόλις κατέβασε και να αρχίσετε μία εποικοδομητική συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα που λογικά θα ενδιαφέρει και τους δύο. Δε θέλει σε καμία περίπτωση να βλέπει τη σχέση σας να βαλτώνει, να ρουτινιάζει, κι άρα εσένα να βαριέσαι, να πλήττεις, να του γκρινιάζεις.

#9:Είναι ευάλωτοι απέναντί σου

«Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο γνωστό τραγούδι του. Μάντεψε πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με το πώς αγαπούν οι άντρες και πώς εκδηλώνουν έμμεσα την αγάπη τους κι αρά χρειάζεται να το ξέρεις ώστε να είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις ότι ο άνδρας αυτό σε αγαπάει πραγματικά; Κλαίγοντας!… Εκφράζοντας τη θλίψη, τη στενοχώρια, τον πόνο, τη λύπη, τα λάθη, τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα πάθη τους μπροστά σου. Μπορεί όντως μερικές φορές να τα συγκρατούν όλα αυτά έτσι ώστε να μη στενοχωρούν και να μην επιβαρύνουν εσένα, ωστόσο θα υπάρξουν άλλες φορές που θα σου δείξουν ότι δεν είναι άτρωτοι, αλλά ότι είναι ευάλωτοι, κι αυτό θα είναι κάτι που μπορεί μόνο εσύ (άντε και ελάχιστα ακόμα στενά πρόσωπα) θα γνωρίζεις.

#10:Στον έρωτα…

… όπως προαναφέραμε σε μία από τις προηγούμενες συμπεριφορές που υιοθετούν και δείχνουν πώς αγαπούν οι άντρες, λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους το εάν εσύ έχεις σεξουαλική όρεξη και επιθυμία ή όχι. Δε συνηθίζουν σε πιέζουν μόνο και μόνο για να καλύψουν την προσωπική τους ανάγκη. Επιπρόσθετα, είναι βέβαιο ότι θα τους πιάσεις να σε φιλούν και στο στόμα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, γεγονός που πρέπει αμέσως να βαρέσει το καμπανάκι και να σου πει ότι ο άνδρας αυτό σε αγαπάει, σε νοιάζεται, σε θέλει ειλικρινά. Διότι το φιλί στο στόμα, ναι μεν είναι συνιστά εκδήλωση πάθους και πόθου, δεν παύει βέβαια να αποτελεί και δίοδο έκφρασης της στοργής, της αγάπης και της τρυφερότητας του ενός προς τον άλλον. Τέλος, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι το πώς αγαπούν οι άντρες και πώς το δείχνουν στο κρεβάτι έρχεται να συμπληρώσει η αγκαλιά που τις περισσότερες φορές σε παίρνουν όταν ολοκληρώνεται η ερωτική σας συνεύρεση, όπου μάλιστα επιλέγουν να αποκοιμηθείτε αγκαλιά μαζί έπειτα.

