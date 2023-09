Διώξτε τη θαμπή όψη της επιδερμίδας με αυτά τα serum - Λάμψη και ενυδάτωση

Το 2024 υπάρχει τεράστια ποικιλία σε συστατικά που στοχεύουν στην περιποίηση.

Η ομπρέλα των αντιοξειδωτικών είναι μεγάλη και αφορά ουσιαστικά κάθε τύπο επιδερμίδας. Είναι δεδομένο ότι γνωρίζετε κάποια από τα πιο δημοφιλή αντιοξειδωτικά που αφορούν το κομμάτι φροντίδας του δέρματος, όπως η βιταμίνη C και η νιασιναμίδη. Ωστόσο, οι καλύτεροι αντιοξειδωτικοί οροί περιέχουν μια σειρά από αυτά τα συστατικά που καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και τις ελεύθερες ρίζες, ώστε το δέρμα να δείχνει και να αισθάνεται καλύτερα μετά από κάθε χρήση.

Τι είναι τα αντιοξειδωτικά;

Τα αντιοξειδωτικά είναι μόρια που εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών, γνωστών και ως οξειδωτικών, που δημιουργούνται τόσο από το μεταβολισμό όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν το DNA και οδηγούν σε μεταλλάξεις που προκαλούν τα σημάδια γήρανσης. Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υποστήριξη της υγείας του δερματικού φραγμού. Επιπλέον είναι τα συστατικά που διασφαλίζουν ότι το φράγμα παραμένει υγιές και είναι σε θέση να αμυνθεί από περιβαλλοντικές επιθέσεις, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, η ρύπανση και οι χημικές ουσίες.

Ωστόσο υπάρχουν εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες αντιοξειδωτικά. Το ερώτημα είναι ποια πρέπει να προσθέσετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας;

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο κομμάτι περιποίησης της επιδερμίδας. Φημίζεται για τη λαμπερή όψη που προσφέρει, ενώ παράλληλα προσφέρει σύσφιξη και μειώνει τις δυσχρωμίες.

Επικεντρωθείτε σε προϊόντα που περιέχουν βιταμίνης C, ενώ αναζητήστε και συνδυασμός με άλλα αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη Ε και το φερουλικό οξύ.

Μείνετε συνεπείς στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας και μην ξεχνάτε να εφαρμόζετε πάντα το αντηλιακό σας, ως τελευταίο κομμάτι στην πρωινή φροντίδα. Αποτελεί βασικό προϊόν και είναι απαραίτητο να το φοράμε τις πρωινές ώρες, ανεξάρτητα αν έχει ήλιο ή όχι. Μην ξεχνάτε ότι οι υπεριώδεις ακτίνες περνάνε μέσα από τα σύννεφα.

Στο κολάζ που ακολουθεί συγκεντρώσαμε κάποια από τα καλύτερα serum της αγοράς, που στοχεύουν στη λάμψη της επιδερμίδας. Κάνετε άμεσα την αγορά σας, ανανεώσετε τη skincare ρουτίνα σας και αποκτήστε την πιο λαμπερή επιδερμίδα που είχατε ποτέ.

Image

Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum: Ένα τζελ AHA/BHA υψηλής τεχνολογίας, που αποκαθιστά τη θαμπή, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, απομακρύνοντας ήπια τα νεκρά κύτταρα και βελτιώνοντας δραματικά την εμφάνιση του τόνου, της υφής, των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων και των πόρων του δέρματος.

Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum: Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της αντιγήρανσης υψηλής απόδοσης της Lancôme, εμπνευσμένη από τις αναγεννητικές επιστήμες του δέρματος. Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καινοτομία, Rénergie H.C.F. 50ml. Το Triple Serum συμπυκνώνεται με μαεστρία σε μια ριζικά περιποιητική τριπλή δόση Υαλουρονικού Οξέος, C + Νιασιναμίδης και Φερουλικό Οξύ.

Eau Thermale Avène A-Oxitive Antioxidant Defense Serum: Ξεκινήστε τη μέρα σας με φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα. Χάρη στην απολεπιστική κρέμα νυκτός για λάμψη Avène A-Oxitive μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκια επιδερμίδα αμέσως μετά το ξύπνημα. Η θρεπτική σύνθεσή της αποτρέπει με απαλό τρόπο τα πρώτα σημάδια γήρανσης και τονίζει τη φυσική σας ομορφιά.

SkinCeuticals C E Ferulic: Απολαύστε προηγμένη προστασία από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες με το SkinCeuticals C E Ferulic Serum, ένα ισχυρό serum με βιταμίνη C, το οποίο προσφέρει ορατά οφέλη αντιγήρανσης. Με ένα αντιοξειδωτικό μείγμα 15% καθαρής βιταμίνης C (L-ασκορβικό οξύ), 1% βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη) και 0,5% φερουλικού οξέος, το serum ημέρας τυλίγει το δέρμα σε ένα προστατευτικό πέπλο.

Vichy Liftactiv Vitamin C Serum: Η ιδανική προσθήκη στο καθημερινό σας πρόγραμμα αντιγήρανσης. Αυτός ο ορός Βιταμίνης C αποκαλύπτει μια ορατά πιο φωτεινή και πιο σφριγηλή επιδερμίδα, λειαίνει την υφή της και μειώνει την όψη των λεπτών γραμμών μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Η καθαρή και δραστική αντιοξειδωτική σύνθεση του Liftactiv Vitamin C Serum βοηθά την επιδερμίδα να αποκτήσει πιο ομοιόμορφο τόνο και συμβάλλει στην καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης.

Ren Skincare Glow and Protect Serum: Ένα ελαφρύ serum υπερφρούτων με αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην προστασία της επιδερμίδας από τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι φωτίζει σημαντικά και χαρίζει ομοιόμορφη επιδερμίδα σε μόλις 14 ημέρες.

Mario Badescu Vitamin C Serum: Περιέχει 7,5% ασκορβικό οξύ που φωτίζει την επιδερμίδα και εξαφανίζει τις δυσχρωμίες, καθώς και υαλουρονικό οξύ και κολλαγόνο που συγκρατούν τη φυσική υγρασία τις επιδερμίδας. Ενυδατώνει και σε συνδυασμό με το εκχύλισμα από ginseng διεγείρει και αναδομεί τα θαμπά δέρματα. Το αγγούρι, η αλόη βέρα και η λεβάντα καταπραΰνουν και ανακουφίζουν την επιδερμίδα.

