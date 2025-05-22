Ξανά στα δικαστήρια η Τούνη για το revenge porn:

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραστεί στη δίκη που αφορά τη διαρροή του revenge porn βίντεο και η ίδια ανέφερε πως οι κατηγορούμενοι σκοπεύουν να καταθέσουν αίτημα αναβολής της δίκης.

«Έχω ενημερωθεί δυστυχώς ότι υπάρχει αίτημα αναβολής από την άλλη πλευρά. Ωστόσο εγώ είμαι εδώ πέρα για να δικαστούμε. Περιμένω πώς και πώς τη στιγμή που θα υπάρξει δικαίωση και όλη αυτή η υπόθεση να έρθει εκεί που πρέπει. Για μένα το πιο θλιβερό από όλα είναι ότι υπήρχε απαξίωση στο πρόσωπό μου», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη στους δημοσιογράφους.

«Ελπίζω σήμερα να έχει γίνει σαφές ποιος είναι ο διαχωρισμός του revenge porn με το πορνό βίντεο. Όταν συνέβη αυτό, δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση, δεν υπήρξα θύμα, υπήρξα απόλυτα δακτυλοδεικτούμενη. Υπήρχε μόνο κατακραυγή, περίγελος και απαξίωση. Είμαι βέβαιη πλέον πως το βίντεο ήταν προσχεδιασμένο να τραβηχτεί. Είναι διεστραμμένοι και ανώμαλοι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τόσο κακό σε κάποιον. Τον άνθρωπο με τον οποίο υπάρχω στο βίντεο τον γνώριζα, δουλεύαμε μαζί στην εστίαση», πρόσθεσε

