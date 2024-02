Tζένιφερ Λόπεζ: Έφυγε η τρέσα την ώρα που χόρευε

H Jennifer Lopez έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου στο «Saturday Night Live» με τους Latto και Redman. Η Λατίνα ερμήνευε το νέο της τραγούδι «Can't Get Enough» και χόρευε μαζί με την ομάδα της στη σκηνή, όταν μια τρέσα από τα εξτένσιον στα μαλλιά της, ξεκόλλησε από το κεφάλι της.

Το σκηνικό κατέγραψαν οι κάμερες της εκπομπής, με την ίδια να προσπαθεί να την ξεφορτωθεί και να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της, όπως και έκανε.

Δείτε τη στιγμή που έγινε viral:

Jennifer Lopez just danced her hair off. pic.twitter.com/eCLZp7witF

— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) February 4, 2024