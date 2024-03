Τζένιφερ Άνιστον: Πώς καταφέρνει να δείχνει νέα

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για το πώς η Τζένιφερ Άνιστον καταφέρνει και δείχνει νέα στα 55 της χρόνια. Η ίδια όλα αυτά τα χρόνια αρνείται πως έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Είναι όμως έτσι; Η ηθοποιός πυροδότησε τις φήμες ότι επισκέπτεται πλαστικό χειρουργό όταν εθεάθη να φεύγει από κλινική που κάνει επέμβασεις αισθητικής παρέα με τη φίλη της Σάντρα Μπούλοκ στο Κονέκτικατ την Τετάρτη. Το κέντρο ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική, αν και προσφέρει επίσης μπότοξ και άλλα ενέσιμα.

«Το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ... Όσον αφορά όλες τις άλλες φήμες, όσο βαρετό και αν ακούγεται, εξακολουθεί να είναι δική μου», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή της.

Στα άλλα μυστικά που έχει για να δείχνει νέα και να διατηρεί τη σιλουέτα της λεπτή είναι πώς γυμνάζεται σκληρά σε καθημερινή βάση ενώ κάνει διαλειμματική νηστεία ακολουθώντας το μοντέλο 16:8.

