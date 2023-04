Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, η Rita Wilson ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από τη δική τους Ανάσταση.

Η ίδια ποζάρει μαζί με τον Tom Hanks να κρατάνε τις λαμπάδες τους και να εύχονται χρόνια πολλά, ελληνικά και αγγλικά.

«Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Christ is Risen! Truly He is risen! Another beautiful Holy Week in Orthodoxy», έγραψε στη λεζάντα η Rita Wilson.

