Τέιλορ Σουίφτ: Ανακηρύχθηκε το πρόσωπο της χρονιάς 2023 για το περιοδικό Time

Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 ανακηρύχθηκε η αμερικανίδα σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ από το αμερικανικό περιοδικό Time.

«Μεγάλο μέρος αυτού που επιτέλεσε η Σουίφτ το 2023 είναι απροσμέτρητο. Υποσχέθηκε να δώσει αξία στα όνειρα, στα αισθήματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών που αισθάνονται παραμελημένες και συστηματικά υποτιμημένες», δήλωσε ο διευθυντής του Time Σαμ Τζέικομπς.

Σύμφωνα με το περιοδικό TIME, η Τέιλορ Σουίφτ «γράφει ιστορία», καθώς είναι η μόνη γυναίκα που έχει καταφέρει να ανεκυρήχθει Πρόσωπο της Χρονιάς δύο φορές, από την ίδρυση του περιοδικού, το 1927. Η πρώτη της φορά ήταν το 2017.

