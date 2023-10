Σταμάτης Γονίδης: Λουκέτο στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά

Λουκέτο μπήκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης με τη Χαρά Βέρρα στο Γκάζι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Άνδρες της ΑΑΔΕ έκαναν έφοδο και έλεγξαν τις ταμειακές μηχανές, βλέποντας πως δεν έχουν κοπεί ή αποσταλεί αποδείξεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Διαβάστε επίσης: Σταμάτης Γoνίδης: Τα τραγούδια, η ηλικία, τα παιδιά και κούκλα σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μαγαζί να σφραγιστεί.

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω την ματαίωση της αποψινής μου εμφάνισης στο Can Can και ενώ ήταν sold out λόγω κάποιου ατυχές περιστατικού της επιχείρησης. Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να είμαι πάλι κοντά σας. Μου λείψατε ήδη. Σταμάτης», έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής.

