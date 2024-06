Σελένα Γκόμεζ: "Είχα σκοπό να υιοθετήσω ένα παιδί μόνη μου, αν δεν γνώριζα τον κατάλληλο μέχρι τα 35 μου"

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε σους Times για την επιθυμία που είχε να γίνει μητέρα, ενώ δήλωσε πως είχε θέσει στόχο, να υιοθετήσει ένα παιδί μόνη της, αν δεν είχε βρει τον κατάλληλο σύντροφο μέχρι τα 35 της.

«Ήμουν μόνη για πέντε χρόνια και μπορώ να πω ότι το συνήθισα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να μείνουν μόνοι κι εγώ μάλλον βασάνιζα τον εαυτό μου στο κεφάλι μου για δύο χρόνια, πριν το αποδεχτώ», εξήγησε η τραγουδίστρια.

#SelenaGomez says she was prepared to adopt children if she didn't have a partner by her mid-30s -- a plan that seems to be out the window now ... since #BennyBlanco has arrived.

