Σβαρτσενέγκερ: Αποκάλυψε ότι ταΐζει τις δύο εγγονές του με την ίδια λιχουδιά που δίνει στα κατοικίδιά του

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε στον Τζίμι Φάλον ότι ταΐζει τα δυο εγγόνια του με την ίδια λιχουδιά βρώμης με τα κατοικίδια του.

Ο διάσημος ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά ότι οι εγγονές του «στέκονται στην ουρά» με τα ζώα του περιμένοντας μπισκότα βρώμης.

«Φτιάχτηκαν βασικά για τα άλογα, για τη Λουλού και για τον Ουίσκι. Αλλά συνειδητοποίησα ότι και τα σκυλιά τα αγαπούν....και μετά ανακάλυψα ότι και το γουρούνι τα αγαπάει. Αλλά το γουρούνι αγαπάει τα πάντα. Το γουρούνι τρώει και πέτρες», είπε.

«Μόλις βγαίνουμε έξω, λέει: "Παππού, μπορώ να έχω κι άλλα μπισκότα;"», πρόσθεσε.

Arnold Schwarzenegger Reveals He Feeds His 2 Grandchildren the Same Oatmeal Treat as His Pets https://t.co/Uq0GaLD9RY

— People (@people) February 2, 2024