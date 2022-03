Ρωσίδα Influencer κλαίει με «μαύρο» δάκρυ που κλείνει το Instagram στη χώρα της

H Ρωσίδα Influencer κλαίει με… μαύρο δάκρυ, καθώς από τα μεσάνυχτα της 14ης Μαρτίου οι κάτοικοι της Ρωσίας θα αποκλειστούν από το Instagram.

Μετά την απόφαση της Meta Platforms, Inc. να επιτρέψει τα σχόλια των χρηστών που αφορούν στη βία των Ρώσων, έπειτα από την εισβολή των στρατευμάτων τους στην Ουκρανία και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εκεί, η Ρωσία κατηγορεί το Instagram για προπαγάνδα.

Έτσι, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των κατοίκων της χώρας από το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι η ίδια πλαντάζει στο κλάμα, αναφέροντας πως σε δύο ημέρες δεν θα μπορεί να δημοσιεύει φωτογραφίες από τα εστιατόρια που επισκέπτεται.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022