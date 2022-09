Ρίκι Μάρτιν: Περνά στην αντεπίθεση και μηνύει τον ανιψιό του για εκβιασμό

Ο ανιψιός του Ρίκι Μάρτιν, Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες, ισχυρίστηκε δημόσια ότι είχε ερωτική σχέση μαζί του. Ο μηνυτής του Ρίκι Μάρτιν, Ντένις Γιαντιέλ Σάντσεγια κατηγορούσε τον διάσημο καλλιτέχνη για αιμομιξία, ψυχική και σωματική κακοποίηση, ωστόσο φαίνεται πως τα πράγματα άλλαξαν τελευταία στιγμή, αφού ολοκληρώθηκε η ακρόαση στο δικαστήριο και όπως μετέδωσε το TMZ, ο δικαστής απέρριψε την προσωρινή αναστολή που είχε εκδώσει πριν από μια εβδομάδα.

Ο Ρίκι Μάρτιν κατέθεσε χθες μήνυση κατά του αρχικού κατήγορου και του ζητά 20 εκατομμύρια δολάρια για το έγκλημα της εκβίασης.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο του Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο αναφέρεται ότι η φήμη του τραγουδιστή έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα εξαιτίας της αβάσιμης κατηγορίας που είχε διατυπώσει πριν από μερικούς μήνες ο Dennis Yadiel Sanchez εναντίον του, στην οποία κατηγορούσε τον Μάρτιν ότι είχε επτάμηνη σχέση και ότι είχε διαπράξει αιμομιξία σε μια προσπάθεια να παρηγορήσει τον συγγενή του.

Ricky Martin has filed a $20 million lawsuit against nephew that accused him of sexual abuse, TMZ reports.

The nephew had previously claimed they had a 7-month romantic relationship, which the singer denied. pic.twitter.com/qrykUry01l

— Pop Base (@PopBase) September 7, 2022