Poor Things: Ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office

Το «Poor Things» γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες και σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο στο box office καθώς η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, ένα εντυπωσιακό νούμερο που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο.

11 υποψηφιότητες για Όσκαρ

Το «Poor Things» συγκέντρωσε συνολικά 11 υποψηφιότητες με τον Γιώργο Λάνθιμο να διεκδικεί και Όσκαρ σκηνοθεσίας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος θα διεκδικήσει το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, μετά την υποψηφιότητά του το 2019, με την ταινία «Η Ευνοούμενη» (The Favourite).

