Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η φωτογραφία χωρίς ρούχα που δημοσίευσε στο instagram

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημοσίευσε μια φωτογραφία στο instagram, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χωρίς ρούχα. Στη φωτογραφία η ηθοποιός, είναι γυρισμένη στο πλάι καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της και να κοιτά το φακό.

«I had a dream. Ι got everything I wanted..» γράφει στην ανάρτησή της η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και αφήνει λίγα στη φαντασία.

