Πέθανε ο τραγουδιστής Tony Bennett

Ο θρυλικός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ Tony Bennett πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Έπασχε από Αλτσχάιμερ από το 2016 και συνέχισε την καριέρα του έως το 2021.

Γεννημένος ως Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο στις 3 Αυγούστου του 1926, ο Τόνι Μπένετ έγινε ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της ποπ και της τζαζ, ενώ η φωνή του ακούστηκε σε πολλά τραγούδια γνωστών ταινιών.

Έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες όπως το I Left My Heart In San Francisco, το Because of You, το The Beat of My Heart, το Basie Swings, Bennett Sings ενώ έχει συνεργαστεί με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αντρέα Μποτσέλι και με νεότερους όπως η Έιμι Γουάινχαουζ και η Lady Gaga.

