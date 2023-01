Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας Τζεφ Μπεκ

Ο Tζεφ Μπεκ ο διάσημος κιθαρίστας έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια. H αιτία του θανάτου ήταν μια ξαφνική βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής κιθάρας στο ροκ, ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν το fuzztone και την τεχνική του feedback, ενώ παράλληλα ήταν και από τους πρώτους μουσικούς που καθιέρωσαν να σπάνε όργανά τους κατά τη διάρκεια της σκηνικής τους παρουσίας, κάτι που εμφανίζεται να κάνει με τους Yardbirds στην ταινία του Antonioni Blow-up (1966).

Ήταν επίσης από τους πρώτους μουσικούς του οποίου τα δάχτυλα και οι αντίχειρες είχαν ασφαλιστεί για 7 εκατομμύρια λίρες. Υπήρξε οκτώ φορές νικητής του Grammy, κάτοχος του Ivor Novello για την εξαιρετική συμβολή του στη βρετανική μουσική και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος των Yardbirds.

Ο ίδιος πήρε τη θέση του Έρικ Κλάπτον στο συγκρότημα των Yardbirds την άνοιξη του 1965 παίζοντας κιθάρα σε τραγούδια τους, όπως τα «Heart Full Of Soul», «Evil Hearted You», «Over Under Sideways Down». Το 1967 ήλθε η πρώτη επιτυχία με το «Hi Ηο Silver Living» και έναν χρόνο αργότερα με την διασκευή του στο «Love Is Blue».

Στη συνέχεια, το 1969, αποχωρούν οι Στούαρτ και Γουντ για να προσχωρήσουν στο συγκρότημα των Faces και ο Jeff Beck φτιάχνει ένα συγκρότημα μαζί με δυο πρώην μέλη των Vanilla Fudge και Cactus, αλλά ο τραυματισμός του σε τροχαίο τον οδηγεί στο να παραμείνει 18 μήνες εκτός μουσικής σκηνής.

Image

Το «Blow By Blow» το 1975, με αρκετές επιρροές από την τζαζ, του χαρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία, όπως και το άλμπουμ «Wired» που ακολούθησε το 1976 με παραγωγό και στα δύο τον George Martin, ο οποίος ήταν μεταξύ άλλων γνωστός και από τη συνεργασία του με τους Beatles. Το 1977 θα συνεργαστεί με τον Τσέχο οργανίστα Γιαν Χάμερ και το συγκρότημά του και θα κυκλοφορήσουν το ζωντανά ηχογραφημένο ως Jeff Beck and The Jan Hammer Group.

Στη δεκαετία του '80 έκανε σποραδικές εμφανίσεις, κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυκλοφόρησε τα άλμπουμ There And Back (1980), Flash (1985), Jeff Beck's Guitar Shop (1989) και βασικά περνούσε περισσότερο χρόνο με τα αυτοκίνητα, που ήταν η άλλη μεγάλη του αγάπη.

Διαβάστε επίσης Η κούκλα Ελληνίδα που διεκδικεί τον τίτλο της «Μις Υφήλιος 2022»