Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Nip/Tuck Julian McMahon

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε ο διάσημος ηθοποιός, Julian McMahon, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κέλι, στο Deadline. Ο McMahon έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουλίου στο σπίτι του στη Φλόριντα, τρεις εβδομάδες πριν τα 57α γενέθλιά του.

Ο ίδιος έγινε ευρύτερα γνωστός για τους ρόλους του ως Mr.Doom στους Fantastic 4 της Marvel, ως Κόουλ Τέρνερ στη σειρά φαντασίας και μυστηρίου Charmed και ως Κρίστιαν Τρόι στην ιατρική σειρά Nip/Tuck.

Το 2004 ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία “καλύτερος ηθοποιός δραματικής σειράς”. Ο τελευταίος του ρόλος ήρθε νωρίτερα φέτος, στη σειρά του Netflix The Residence, όπου υποδύθηκε τον Στίβεν Ρους, Πρωθυπουργό της Αυστραλίας — έναν ρόλο που είχε στην πραγματικότητα ο πατέρας του, Μπίλι ΜακΜάχον, από το 1971 έως το 1972.

«Με ανοιχτή καρδιά, επιθυμώ να μοιραστώ με τον κόσμο ότι ο αγαπημένος μου σύζυγος, Τζούλιαν ΜακΜάχον, πέθανε ειρηνικά αυτή την εβδομάδα μετά από μια γενναία προσπάθεια να ξεπεράσει τον καρκίνο» ανέφερε η σύζυγός του.

«Αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε τους φίλους του. Αγαπούσε τη δουλειά του και αγαπούσε τους θαυμαστές του», συνέχισε. «Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν να φέρει χαρά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Ζητάμε υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ώστε η οικογένειά μας να θρηνήσει με ιδιωτικότητα. Και ευχόμαστε σε όλους όσους ο Τζούλιαν έφερε χαρά, να συνεχίσουν να βρίσκουν χαρά στη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες για τις αναμνήσεις» συμπληρώνει η Kelly.

