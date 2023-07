Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Σινέντ Ο' Κόνορ σε ηλικία 56 ετών. Σύμφωνα με την Daily Mail άφησε την τελευταία της πνοή χθες βράδυ αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Ο θάνατός της έρχεται ένα χρόνο αφότου ο 17χρονος γιος της Σέιν αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022, αφού διέφυγε από το νοσοκομείο ενώ βρισκόταν σε επιτήρηση.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ. Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και έχουν ζητήσει ιδιωτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Ποια ήταν η Σινέντ Ο' Κόνορ;

Η Σινέντ Ο' Κόνορ γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου.

Οι γονείς της, Σον Ο' Κόνορ και Μαρί Ο' Κόνορ χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Σινέντ, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της “Fire on Babylon” αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών.

Ωστόσο, η Σινέντ αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianán Training Centre.

Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική. Το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια. Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το Ton Ton Macoute, με την Σινέντ τραγουδίστρια. Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο. Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, The Lion and the Cobra. Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το Nothing Compares 2 U.

Το 1999 έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Αργότερα στράφηκε στην Εκκλησία και χειροτονήθηκε ιερέας σε καθολική ομολογία που δεν σχετίζεται με το Βατικανό. Πιο πρόσφατα, το 2018, είχε ασπαστεί το Ισλάμ και φορούσε χιτζάμπ. Είχε το όνομα Σουχάντα Σαντακάτ, αλλά εμφανιζόταν ως Σινέντ Ο΄Κόνορ.

Το 2021 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της στα οποία μίλησε ανοιχτά για τη ζώη της και τα ψυχικά ζητήματα που αντιμετώπιζε κατά καιρούς.

