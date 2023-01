Όσκαρ 2023: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2023 ανακοινώθηκαν την Τρίτη 24/01. Η 95η τελετή απονομής θα γίνει την Κυριακή 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Αυτές είναι οι φετινές υποψηφιότητες

Καλύτερης Ταινίας

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Α’ Ανδρικού ρόλου

Όστιν Μπάτλερ – Elvis

Κόλιν Φάρελ – The Banshees of Inisherin

Μπρένταν Φρέιζερ – The Whale

Πολ Μεσκάλ – Aftersun

Μπιλ Νάι – Living

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Κέιτ Μπλάνσετ – Tár

Άνα Ντε Άρμας – Blonde

Άντρια Ράιζμπορο – To Leslie

Μισέλ Γουίλιαμς – The Fabelmans

Μισέλ Γιο – Everything Everywhere All at Once

B’ Ανδρικού Ρόλου

Μπρένταν Κλίσον – The Banshees of Inisherin

Μπράιαν Ταϊρί Χέρι – Causeway

Τζουντ Χιρς – The Fabelmans

Μπάρι Κιόγκαν -The Banshees of Inisherin

Τζόναθαν Κι Κουάν -Everything Everywhere All at Once

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Άντελα Μπάσετ -Black Panther: Wakanda Forever

Χονγκ Τσάου – The Whale

Κέρι Κόντον – The Banshees of Inisherin

Τζέιμι Λι Κέρτις – Everything Everywhere All at Once

Στέφανι Χου – Everything Everywhere All at Once

Σκηνοθεσίας

Τοντ Φιλντ – Tár

Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ – Everything Everywhere All at Once

Μάρτιν Μακντόνα – The Banshees of Inisherin

Ρούμπεν Έστλουντ – Triangle of Sadness

Στίβεν Σίλμπεργκ – The Fabelmans

