Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στέλνει στα ελληνικά ένα μήνυμα για την Κλαυδία και προτρέπει όλα τα Βαλκάνια να την ψηφίσουν

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision και την εμφάνιση της Κλαυδίας, o Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς έστειλε στα ελληνικά ένα μήνυμα για την ελληνική συμμετοχή, προτρέποντας όλα τα Βαλκάνια να ψηφίσουν την Ελλάδα

«Στέλνω την αγάπη μου στους Έλληνες. Στα Βαλκάνια, μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, αλλά η μουσική είναι αυτή που μας ενώνει και μας κάνει μία μεγάλη οικογένεια. Απόψε στον μεγάλο τελικό ψηφίζουμε Ελλάδα. Από την Σερβία, Καλή επιτυχία Ελλάδα», λέει χαρακτηριστικά.

