Ο Τρύφωνας Σαμαράς μπαίνει στο «Celebrity»

Το νέο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό να έρθει σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Οκτώβρη.

Σύμφωνα με το zappit.gr , o Τρύφωνας Σαμαράς θα βρεθεί και σε αυτό το τηλεοπτικό κόνσεπτ, καθώς υπογράφει το συμβόλαιο του με την εταιρεία παραγωγής και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αναχωρήσει για τον εξωτικό Άγιο Δομίνικο.

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό πρόγραμμα του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιανός μαζί με την Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζομένων στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα.

