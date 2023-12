Ο πρωταγωνιστής του «Μόνος στο σπίτι» Μακόλεϊ Κάλκιν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

O πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι» Μακόλεϊ Κάλκιν έχει πλέον το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Η αρραβωνιαστικιά του, ηθοποιός Μπρέντα Σονγκ, και οι δύο μικροί τους γιοι τον συνόδεψαν στην τελετή αποκαλυπτηρίων.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός όταν υποδύθηκε τον Κέβιν Μακάλιστερ στην ταινία Μόνος στο σπίτι (Home Alone, 1990) και Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (Home Alone 2: Lost in New York, 1992). Είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Το πλουσιόπαιδο (Richie Rich, 1994), Μόνος με τον θείο (Uncle Buck, 1989), Το κορίτσι μου (My Girl, 1991), Μεγάλο ταξίδι στην περιπέτεια (The Pagemaster, 1994) και Party Monster (2003) καθώς και για την εμφάνισή του στο βίντεο κλιπ «Black or White» του Μάικλ Τζάκσον.

Στο απόγειο της δόξας του, θεωρούνταν το πιο επιτυχημένο παιδί ηθοποιός.[6]

Ο Κάλκιν κατατάχθηκε στη 2η θέση στις λίστες του VH1 και του E! «100 Σπουδαιότερα Παιδιά-Αστέρες» και «50 Σπουδαιότερα Παιδιά Αστέρες».

