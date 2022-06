Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Μαντόνα αναβίωσαν το θρυλικό τους φιλί σχεδόν 20 χρόνια μετά

Όπως έγινε γνωστό, η Britney Spears παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Sam Asghari. Η Μαντόνα ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους ανθρώπους που κάλεσε η τραγουδίστρια και εκεί θέλησαν να αναβιώσουν το θρυλικό φιλί που αντάλλαξαν το 2003 στα μουσικά βραβεία MTV.

Στην σκηνή των MTV, τότε, βρισκόντουσαν η Μαντόνα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα και είχαν σηκώσει στα ύψη το κέφι με την ερμηνεία του θρυλικού «Like A Virgin» και στο κλείσιμο αντάλλαξαν φιλιά στο στόμα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έχει διαρρεύσει, η 40χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η 63χρονη Μαντόνα φιλήθηκαν ξανά και μας ταξίδεψαν σχεδόν 20 χρόνια πίσω.

Britney Spears and Madonna recreate THAT kiss from the 2003 VMAs https://t.co/tpCezVpFdg

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2022