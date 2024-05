Μπέρναρντ Χιλ: Πέθανε ο καπετάνιος του "Τιτανικού"

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός ηθοποιός, Μπέρναρντ Χιλ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός κυρίως μέσα από τους ρόλους του σε ταινίες όπως ο "Τιτανικός" και ο "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών".

Πιο συγκεκριμένα, ο Χιλ ενσάρκωσε τον καπετάνιο Εντουαρντ Σμιθ στον "Τιτανικό" το 1997. Παράλληλα ήταν ο Βασιλιάς Θέοντεν στην τριλογία του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών".

We’re heartbroken to hear the news of Bernard Hill’s passing. A great loss. Thinking of his family at this very sad time, and wishing them a lot of strength. pic.twitter.com/5kdMqz7pS5

— Comic Con Liverpool (@comconliverpool) May 5, 2024