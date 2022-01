Minnie Mouse: Αφήνει το κόκκινο φόρεμα και φορά παντελόνι

Η Stella McCartney αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βγάλει το χαρακτηριστικό κόκκινο πουά φόρεμα από τη Minnie Mouse και για πρώτη φορά στην ιστορία της Disney, να φορέσει στο διάσημο ποντίκι ένα παντελόνι.

Η σχεδιάστρια μόδας θέλει να της δώσει ένα ανδρόγυνο λουκ, και να αποτελέσει «σύμβολο προόδου» με αφορμή την ημέρα της γυναίκας.

«Η Minnie Mouse είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Αυτό που αγαπώ στη Minnie είναι το γεγονός ότι ενσαρκώνει την ευτυχία, την αυτοέκφραση, την αυθεντικότητα και ότι εμπνέει ανθρώπους όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, έχει τόσο υπέροχο στυλ!» και πρόσθεσε:

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30

