Μέγκαν Μαρκλ: Σάλος με το βίντεο του αδερφού της που τη γελοιοποιεί στο YouTube

Ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, φόρεσε μια περούκα με μια κορδέλα και πέρασε ένα μαξιλάρι κάτω από την μπλούζα του, για να μιμηθεί τη Δούκισσα του Σάσσεξ ως έγκυο.

«Το όνομά μου είναι Me-again (εγώ πάλι). Απλώς επιδείκνυα το νέο καρούμπαλο που αγόρασα μεταχειρισμένο στο eBay από το Μοντεσίτο», λεει χαρακτηριστικά.

Τα αδέρφια Μαρκλ φαίνεται να έχουν κόψει κάθε είδους επαφή για περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, τα βρετανικά μέσα παρατηρούν, ότι ο ετεροθαολής αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ, σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη σχέση του με τη βασιλική οικογένεια.

Ο Μαρκλ εργάζεται ως εγκαταστάτης παραθύρων και είναι το ένα από τα δύο ετεροθαλή αδέλφια της Μέγκαν Μαρκλ. Η ετεροθαλής αδερφή της δούκισσας, Σαμάνθα Μαρκλ, 59 ετών, επίσης δεν έχει καμία επαφή με εκείνη.

