Μαντόνα: Θέλει συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο

Η Μαντόνα αποφάσισε να βελτιώσει τις σχέσεις της με την εκκλησία έτσι ζήτησε συνάντησει με την εκκλησία. Η σχέση της εκκεντρικής Μαντόνα και της Καθολικής Εκκλησίας έχει περάσει από 40 κύματα λόγω των προκλητικών εμφανίσεων της ποπ σταρ κατά καιρούς.

"Γεια σας, πάτερ Φραγκίσκε. Είμαι καλή Καθολική. Ορκίζομαι! Εννοώ ότι δεν βρίζω! Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από την τελευταία εξομολόγησή μου. Θα ήταν δυνατό να συναντηθούμε μια μέρα για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα; Με έχουν αφορίσει τρεις φορές. Δεν μου φαίνεται δίκαιο. Με εκτίμηση, Μαντόνα", έγραψε στο twitter.

Δείτε την ανάρτησή της:

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022