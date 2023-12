MadWalk 2023: Η λαμπερή βραδιά έρχεται απόψε στο MEGA

Το Madwalk 2023 by Three Cents, ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, έρχεται το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 22:00, αποκλειστικά στο MEGA. Στο φαντασμαγορικό σκηνικό παρουσιάζονται λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και εντυπωσιακά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Σε super guest εμφάνιση, ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός Michele Morrone. Η βραδιά κλείνει με ένα λαμπερό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του ο DJ Dim Chord.

Στο φαντασμαγορικό σκηνικό του Madwalk 2023 by Three Cents εμφανίζονται:

Στο special opening act του event, η Βίκυ Καγιά εντυπωσιάζει στη σκηνή με την παρουσίαση του intro video του MadWalk 2023 by Three Cents, με πρωταγωνίστρια την ίδια σε ένα ξεχωριστό catwalk.

H Konnie Metaxa ερμηνεύει το τραγούδι «Venus» με τις δημιουργίες του Apostolos Mitropoulos για τo catwalk της Colgate.

H Josephine τραγουδάει «Τα καλά κορίτσια» και το «Paint the town red» συνοδεύοντας το catwalk με τις δημιουργίες του brand 5226 by Celia Kritharioti, όπου περπάτησαν ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τον Fipster.

H Marseaux παρουσιάζει το «We Will Rock You» και το «Μαύρο καρέ κοντό» για τις δημιουργίες της adidas δίνοντας τον παλμό του show. Η Τάμτα στο τραγούδι «Makria» ντύνοντας μουσικά τις δημιουργίες της 240791 by Eleni Kavvada.

Στο stage του MadWalk 2023 by Three Cents, o Good Job Nicky με την Evangelia ερμηνεύουν το «Video Tape», σε ένα ιδιαίτερο, βιώσιμο catwalk, το Green Walk by ΔΕΗ, με ένα δυνατό μήνυμα για τον πλανήτη. Στο Green Walk by ΔΕΗ εμφανίζονται οι δημιουργίες των Klelia Andrali, Circular Independence, Musa Collection και Valentina Vasilatou.

Με τα τραγούδια «Είσαι» και «Αγάπη Υπερβολική» η Lila, στο catwalk της σχεδιάστριας Nika.

Το ΜadWalk 2023 by Three Cents φιλοξενεί το catwalk τoυ νέου brand Social Outkast, με το τραγούδι «Κάτι μας ενώνει» που ερμηνεύουν οι FY και Kimi. Στη σκηνή περπατούν οι ιδρύτριες του brand Ami Yiami, Fosbloque και iMikriOllandeza, καθώς και ο Δημήτρης Σαραντόπουλος.

H Κατερίνα Λιόλιου ανεβαίνει στη σκηνή με το «The show must go on» στο εκρηκτικό catwalk του Valtadoros. O Θοδωρής Μαραντίνης και η Κατερίνα Παπουτσάκη με το τραγούδι «Ανισόπεδη ντίσκο», συνοδεύουν το catwalk του brand XXLOVE. Η Ελένη Φουρέιρα τραγουδάει το «Naked», κατά τη διάρκεια του catwalk της Mac Cosmetics, και στη συνέχεια μαζί με τον Apon ερμηνεύουν το «Gdysou».

Στο act του Creators Lab by IKEA, παρουσιάζονται δημιουργίες των νέων σχεδιαστών Aenao, Nikolas Barelier με το brand Scala, Theodore Dushi, Athena Karantzogianni, Ioannis Koulouris, The Norm και Queen of Harns. Οι DISPLAY και Natasha Kay δίνουν τον ρυθμό με το «Creators Mega Mix».

Τη σκυτάλη παίρνει η Δέσποινα Βανδή με το τραγούδι «Σ’ αγαπάω και δεν πάω καλά» συνοδεύοντας το catwalk της Celia Kritharioti. Οι δημιουργίες του Dante παρουσιάζονται υπό τους ήχους του «Cry me a river» που ερμηνεύει ο Andrew Lambrou. Την πασαρέλα κλείνει ο Γιώργος Καράβας. Ο Βασίλης Κούρτης με το τραγούδι «Feeling Good» συνοδεύει το catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos.

Η Ήβη Αδάμου και ο Trannos ερμηνεύουν το τραγούδι «Τι σου κάνει» στην παρουσίαση του catwalk της Pink Woman. Οι δημιουργίες του Vrettos Vrettakos παρουσιάζονται από το ντουέτο των 3 SUM και του Σάκη Ρουβά στο τραγούδι «Θέμα» αλλά και στο remake της μεγάλης επιτυχίας «Σπάσε το χρόνο».

Φέτος, το MadWalk 2023 by Three Cents παρουσιάζει τους «The Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, Άννα Μαρία Βελλή – amiyiami, Φωτεινή Αριστακεσιάν – fosbloque, Δανάη Γεωργαντά – I Mikri Ollandeza και Edward Stergiou, οι οποίοι συμμετέχουν στα επιμέρους projects, στο πλαίσιο του θεσμού, αλλά και παρουσιάζουν κάποια από τα acts της εκδήλωσης.

Στο closing act του MadWalk 2023 by Three Cents o Ιταλός ηθοποιός, τραγουδιστής, και super guest της βραδιάς, Michele Morrone, τραγουδάει τις επιτυχίες «Watch me burn», το soundtrack της επιτυχημένης σειράς ταινιών «365 Days», και «Sweet Dreams».

