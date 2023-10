Lopez - Affleck: Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να λογομαχεί στο Λος Άντζελες

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εθεάθησαν μαζί στο Λος Άντζελες και στις φωτογραφίες βλέπουμε τη Λατίνα φανερά εκνευρισμένη

Το σκηνικό σύμφωνα με την Page Six έγινε την περασμένη Παρασκευή με τo ζευγάρι να έχει συζήτηση που μόνο φιλική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Jennifer Lopez, Ben Affleck have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/fxsxBxc6Gb pic.twitter.com/bbZyTwvkUb

— Page Six (@PageSix) October 1, 2023