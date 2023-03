Κώστας Αναγνωστόπουλος: Τα καρφιά στην παραγωγή του "Survivor all Star" για τα spoilers

Μια αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο Κώστας Αναγνωστόπουλος για το “Survivor all Star” μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έριξε τα καρφιά του στην παραγωγή για τα spoilers που βγαίνουν πριν ακόμα γυριστούν τα συμβούλια του νησιού.

«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη άλλο, ας φύγει. Thanks me later παιδιά», έγραψε ο πρώην παίκτης.

Image

Διαβάστε επίσης Το παράπονο του Ανδρέα Μικρούτσικου για την Ελένη Μενεγάκη