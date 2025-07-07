Kωσταντίνος Αργυρός: Παντρεύεται σήμερα με την Αλεξάνδρα Νίκα

Παντρεύονται σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς αναμένεται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα πραγματοποιήσει τον γάμο του στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι, στην Ανάβυσσο, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η σχέση του τραγουδιστή με την Αλεξάνδρα Νίκα –κόρη του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα, μέλους γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας– έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους γνωρίζονται μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ενώ η σύντροφος του τραγουδιστή διατηρεί στενή φιλία και με τη Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου.

