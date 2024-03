Kate Middlenton: Δέχεται την πίεση που δέχτηκε η Diana

Σύμφωνα με τον αδερφό της πριγκίπισσας Diana, κόμη Σπένσερ, η πίεση που δέχτηκε η Diana από τον Τύπο ήταν χειρότερη από ό,τι αντιμετωπίζει η Kate Middleton σήμερα. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο κόμης εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με το παρελθόν της Diana και την πίεση που αντιμετώπιζε, κυρίως λόγω του Τύπου.

Ο κόμης Σπένσερ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο με τη φωτογραφία της Kate και εξέφρασε ανησυχία για την πραγματική αλήθεια πίσω από αυτό, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν πιο επικίνδυνη για τη Diana κατά το παρελθόν. Η συνέντευξη του κόμη Σπένσερ στο BBC πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου, όπου θα αναλύσει περαιτέρω τις ανησυχίες και τις απόψεις του.

