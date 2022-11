Jennifer Lopez: Επέστρεψε στα social media

H Jennifer Lopez έσβησε όλες τις αναρτήσεις της, ανεβάζοντας μία και μόνο που αφορά το νέο της "ξεκίνημα". Η τραγουδίστρια αποκάλυψε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ "This is Me... Now", που αποτελεί σαν σίκουελ του άλμπουμ της "This is Me... Then" του 2002.

Ακριβώς 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου που την καθόρισε ως ερμηνεύτρια, η σταρ έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση της κυκλοφορίας του 9ου άλμπουμ της.

Η Λατίνα "μεταμορφώνεται" στον σημερινό εαυτό της, αποκαλύπτοντας στην ουσία το ποια είναι σήμερα, μέσα από τον καινούριο της δίσκο

Διαβάστε επίσης Θανάσης Βισκαδουράκης: Για πρώτη φορά εικόνες από το ορφανοτροφείο που μεγάλωσε